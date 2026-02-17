Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
|
17.02.2026 11:57:00
Cyborg-Tauben: Russisches Startup testet Fernsteuerung per Gehirn-Chip
Das russische Startup Neiry will Tauben über ein Gehirnimplantat fernsteuern. Die Firma sieht zivile Anwendungen, Experten warnen vor anderen Einsatzfeldern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
