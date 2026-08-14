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14.08.2026 06:31:29
Cybozu: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Cybozu hat am 13.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 40,77 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 35,91 JPY je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,53 Milliarden JPY – ein Plus von 15,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cybozu 9,14 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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