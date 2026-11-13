Cybozu: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Cybozu hat am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 45,95 JPY gegenüber 42,94 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,68 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Cybozu einen Umsatz von 9,51 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at