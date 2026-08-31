Cybrid Technologies A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Cybrid Technologies A lud am 28.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,02 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cybrid Technologies A -0,080 CNY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,83 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 660,8 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 709,2 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at