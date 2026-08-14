Cyclacel Pharmaceuticals stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cyclacel Pharmaceuticals lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,08 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,980 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at