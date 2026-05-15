Cyclerion Therapeutics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Cyclerion Therapeutics lud am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,76 USD gegenüber -0,560 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.at