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28.07.2026 20:05:44

Cyclospora Conspiracy Theories Have Social Media Users Jumping to Conclusions

On sites like X and TikTok, the conversation about Taylor Farms is dominated by conjecture about the produce firm’s donation to a Trump-linked PAC.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Zahlenflut und KI-Sorgen: Dow schlussendlich stärker -- ATX zum Handelsende tiefer -- DAX schließt im Plus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend im Minus - Nikkei und KOSPI sacken kräftig ab
Der heimische Aktienmarkt erlitt am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. Die US-Börsen zeigten sich zweigeteilt. An den Märkten in Fernost ging es am Dienstag mehrheitlich bergab.
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