Cycurion mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Cycurion präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Cycurion vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,59 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -6,600 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at