Cycurion stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Cycurion gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Cycurion hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,41 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -4,420 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,34 Prozent zurück. Hier wurden 3,8 Millionen USD gegenüber 3,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at