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18.11.2026 06:31:28
Cycurion stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Cycurion hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,03 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Cycurion ein EPS von -12,500 USD in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Cycurion 5,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 40,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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