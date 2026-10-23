Cydsa SAB de CV (A) hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Cydsa SAB de CV (A) hat am 20.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,87 MXN beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,270 MXN je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 4,28 Milliarden MXN gegenüber 4,21 Milliarden MXN im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at