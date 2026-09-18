CYduct Diagnostics präsentierte Quartalsergebnisse

CYduct Diagnostics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

CYduct Diagnostics hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,020 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 0,0 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,040 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 0,07 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,07 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at