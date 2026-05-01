01.05.2026 06:31:29

Cyfrowy Polsat gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Cyfrowy Polsat lud am 29.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei -5,20 PLN. Ein Jahr zuvor waren 0,300 PLN je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,45 Prozent auf 3,77 Milliarden PLN. Im Vorjahresviertel hatte Cyfrowy Polsat 3,83 Milliarden PLN umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 4,730 PLN je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 1,41 PLN je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14,27 Milliarden PLN generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 14,32 Milliarden PLN ausgewiesen.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,600 PLN und einen Umsatz von 14,35 Milliarden PLN in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at

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