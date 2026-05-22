Cyfrowy Polsat legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Cyfrowy Polsat ließ sich am 20.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cyfrowy Polsat die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,27 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Cyfrowy Polsat 0,160 USD je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Cyfrowy Polsat mit einem Umsatz von insgesamt 1,00 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 884,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 13,53 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at