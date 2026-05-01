01.05.2026 06:31:29

Cyfrowy Polsat präsentierte Quartalsergebnisse

Cyfrowy Polsat äußerte sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 5,71 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,300 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Cyfrowy Polsat 1,04 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 948,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -5,040 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Cyfrowy Polsat ein EPS von 1,42 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 3,81 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Cyfrowy Polsat einen Umsatz von 3,58 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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