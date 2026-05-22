Cyfrowy Polsat: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Cyfrowy Polsat hat am 20.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,24 PLN gegenüber 0,160 PLN je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 3,64 Milliarden PLN gegenüber 3,53 Milliarden PLN im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at