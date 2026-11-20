Cyfrowy Polsat hat am 18.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 USD. Im Vorjahresviertel hatte Cyfrowy Polsat 0,110 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 966,9 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 941,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at