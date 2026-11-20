Cyfrowy Polsat hat am 18.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Cyfrowy Polsat hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,21 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,100 PLN je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 3,63 Milliarden PLN beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,43 Milliarden PLN umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at