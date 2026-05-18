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18.05.2026 06:31:29
Cyfuse Biomedical KK Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Cyfuse Biomedical KK Registered präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Cyfuse Biomedical KK Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 22,56 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -19,900 JPY je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cyfuse Biomedical KK Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 28,5 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 24,2 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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