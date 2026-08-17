Cyfuse Biomedical KK Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Cyfuse Biomedical KK Registered hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 20,90 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cyfuse Biomedical KK Registered -28,960 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1355,66 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 75,8 Millionen JPY, während im Vorjahreszeitraum 5,2 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at