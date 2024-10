Cyient DLM: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Cyient DLM ließ sich am 21.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cyient DLM die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 1,95 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,85 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Cyient DLM im vergangenen Quartal 3,89 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 33,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cyient DLM 2,92 Milliarden INR umsetzen können.

