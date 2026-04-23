23.04.2026 06:31:29

Cyient DLM mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Cyient DLM hat am 21.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,83 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,91 INR je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Cyient DLM 3,69 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 13,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,28 Milliarden INR umgesetzt worden.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 2,91 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 3,78 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 9,23 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 8,58 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 12,61 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 16,99 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 15,20 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 8,71 INR je Aktie sowie einen Umsatz von 12,52 Milliarden INR ausgegeben.

Redaktion finanzen.at

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