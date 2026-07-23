Cyient DLM: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Cyient DLM hat am 21.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 2,05 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Cyient DLM 0,940 INR je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 34,25 Prozent auf 3,74 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,78 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 2,25 INR gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 3,65 Milliarden INR ausgegangen.

Redaktion finanzen.at