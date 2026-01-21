|
Cyient DLM: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Cyient DLM gab am 20.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS lag bei 1,42 INR. Im letzten Jahr hatte Cyient DLM einen Gewinn von 1,39 INR je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 31,71 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,03 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,44 Milliarden INR umgesetzt.
