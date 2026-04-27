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27.04.2026 06:31:29
CYIOS gewährte Anlegern Blick in die Bücher
CYIOS hat am 24.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Auf der Umsatzseite hat CYIOS im vergangenen Quartal 1,7 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 67,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CYIOS 5,1 Millionen USD umsetzen können.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 48,50 Prozent auf 11,91 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 8,02 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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