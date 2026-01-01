Cymat Technologies legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Cymat Technologies äußerte sich am 30.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Cymat Technologies ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,3 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 24,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at