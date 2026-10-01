Cymat Technologies präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Cymat Technologies hat am 29.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.07.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Cymat Technologies ein EPS von -0,020 CAD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,5 Millionen CAD – ein Plus von 684,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cymat Technologies 0,2 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at