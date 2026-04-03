Cymat Technologies präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Cymat Technologies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 01.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.01.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Cymat Technologies ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

Mit einem Umsatz von 0,6 Millionen CAD, gegenüber 1,2 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 47,41 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at