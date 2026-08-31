Cymat Technologies veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Cymat Technologies gab am 28.08.2026 die Zahlen für das am 30.04.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,02 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 0,9 Millionen CAD gegenüber 0,2 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Verlust je Anteilsschein wurde für das Gesamtjahr bei 0,050 CAD vermeldet. Im Vorjahr hatten ebenfalls -0,050 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Cymat Technologies hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1,91 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 48,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,71 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at