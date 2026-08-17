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17.08.2026 06:31:29
Cymbria A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Cymbria A hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,71 CAD, nach 2,66 CAD im Vorjahresvergleich.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 61,2 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 52,0 Millionen CAD.
Redaktion finanzen.at
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