Cymbria A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Cymbria A lud am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 5,96 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,33 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 130,0 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 46,9 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at