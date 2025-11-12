Cymbria A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Cymbria A präsentierte am 10.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,33 CAD, nach 5,02 CAD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 34,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 34,9 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 46,9 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at