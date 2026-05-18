18.05.2026 06:31:29

CYND stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CYND gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,93 JPY, nach 9,16 JPY im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 671,5 Millionen JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CYND einen Umsatz von 588,2 Millionen JPY eingefahren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 28,50 JPY beziffert, während im Vorjahr 19,23 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,54 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 2,24 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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