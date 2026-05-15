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15.05.2026 06:31:29
Cyngn hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Cyngn hat am 13.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,59 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Cyngn ein Ergebnis je Aktie von -6,600 USD vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Cyngn 0,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 100 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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