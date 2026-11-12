City National Aktie
WKN: 867043 / ISIN: US1785661059
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12.11.2026 13:07:51
Cyngn Inc. Q3 Loss Decreases
(RTTNews) - Cyngn Inc. (CYN) released Loss for third quarter of -$5.959 million
The company's earnings totaled -$5.959 million, or -$0.41 per share. This compares with -$8.438 million, or -$1.21 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 126.1% to $0.156 million from $0.069 million last year.
Cyngn Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$5.959 Mln. vs. -$8.438 Mln. last year. -EPS: -$0.41 vs. -$1.21 last year. -Revenue: $0.156 Mln vs. $0.069 Mln last year.
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