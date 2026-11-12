City National Aktie

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WKN: 867043 / ISIN: US1785661059

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12.11.2026 13:07:51

Cyngn Inc. Q3 Loss Decreases

(RTTNews) - Cyngn Inc. (CYN) released Loss for third quarter of -$5.959 million

The company's earnings totaled -$5.959 million, or -$0.41 per share. This compares with -$8.438 million, or -$1.21 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 126.1% to $0.156 million from $0.069 million last year.

Cyngn Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$5.959 Mln. vs. -$8.438 Mln. last year. -EPS: -$0.41 vs. -$1.21 last year. -Revenue: $0.156 Mln vs. $0.069 Mln last year.

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