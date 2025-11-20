Cyngn öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Cyngn präsentierte am 18.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,20 USD. Im Vorjahresquartal hatten -411,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0,1 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 40,0 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Cyngn einen Umsatz von 0,1 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at