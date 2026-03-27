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27.03.2026 06:31:29
Cyngn veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Cyngn veröffentlichte am 25.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,78 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Cyngn ein Ergebnis je Aktie von -585,040 USD vermeldet.
Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 77,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Cyngn hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 5,170 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -2521,540 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz lag bei 0,22 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 40,54 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 0,37 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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