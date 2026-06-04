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04.06.2026 06:31:29
Cypher Metaverse gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Cypher Metaverse stellte am 01.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,100 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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