Cypher Metaverse mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Cypher Metaverse hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,06 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cypher Metaverse -0,080 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at