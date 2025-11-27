Cypher Metaverse: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Cypher Metaverse präsentierte in der am 25.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,06 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,800 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at