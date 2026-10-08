Cypress mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Cypress hat am 07.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 34,70 JPY, nach 13,49 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Cypress im vergangenen Quartal 3,52 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cypress 3,13 Milliarden JPY umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 60,22 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 34,27 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Cypress mit einem Umsatz von insgesamt 12,88 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 11,29 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 14,09 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at