Cypress verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Cypress veröffentlichte am 10.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 9,41 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,95 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 3,26 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,83 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at