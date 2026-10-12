BASE Aktie
WKN DE: A2PT19 / ISIN: JP3835260005
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12.10.2026 14:59:26
Cyprus closer than ever to joining Schengen but political hurdles relating to the Green Line and British Sovereign Base Areas remain
The European Commission says Cyprus is ready to join the Schengen Area. Yet questions relating to the island's division and British military bases could still complicate its path to Europe's border-free travel zone.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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