Greenland CorpShs Aktie
WKN DE: 765929 / ISIN: US39530P3091
02.02.2026 14:07:19
Cyprus to Greenland: Could UK military bases guide US moves?
Following recent reports that President Trump may be interested in establishing US military bases in Greenland along the lines of British Sovereign Base Areas in Cyprus, DW looks at the history and status of these bases.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
