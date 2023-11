Cytek Biosciences, mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Cytek Biosciences, äußerte sich am 08.11.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,008 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Cytek Biosciences, ein Ergebnis je Aktie von 0,040 USD vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 48,0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at