Cytek Biosciences, stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Cytek Biosciences, äußerte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Cytek Biosciences, ein Ergebnis je Aktie von -0,040 USD vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cytek Biosciences, in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 48,1 Millionen USD im Vergleich zu 45,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at