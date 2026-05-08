Cytokinetics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Cytokinetics hat am 05.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,67 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cytokinetics -1,360 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1125,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19,4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at