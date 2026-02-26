Cytokinetics informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Cytokinetics hat sich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,50 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Cytokinetics ein Ergebnis je Aktie von -1,260 USD vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17,8 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 16,9 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 6,540 USD gegenüber -5,260 USD im Vorjahr verkündet.

Cytokinetics hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 88,04 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 376,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 18,47 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at