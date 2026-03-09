Cytokinetics Aktie
WKN DE: A1W1KK / ISIN: US23282W6057
|
09.03.2026 19:18:32
Cytokinetics Insider Exercises Options Worth Over $920,000 as Heart Drug Hits the Market
On Feb. 5, 2026, Andrew Callos, Executive Vice President and Chief Commercial Officer of Cytokinetics (NASDAQ:CYTK), exercised 15,000 options for common stock and immediately sold the resulting shares in an open-market transaction totaling approximately $928,950, according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($61.93); post-transaction value based on Feb. 5, 2026 market close ($60.24).Cytokinetics is a late-stage biopharmaceutical company specializing in muscle biology, with a strategic focus on novel therapeutics for debilitating cardiac and neuromuscular conditions. The company leverages advanced small molecule research and clinical development capabilities to build a pipeline of differentiated assets. Its competitive position is supported by a robust clinical portfolio and strategic alliances within the healthcare industry.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cytokinetics Inc
|
23.02.26
|Ausblick: Cytokinetics stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Cytokinetics veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Cytokinetics Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cytokinetics Inc
|53,50
|2,88%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.