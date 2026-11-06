Cytokinetics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Cytokinetics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Cytokinetics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,37 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,550 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 47,6 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at